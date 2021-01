Bari – Turris 1-1: Fabiano: “Voglio complimentarmi coi ragazzi per aver tenuto botta quando il Bari ha sfoderato tutto il proprio arsenale”

La Turris ottiene un punto preziosissimo in casa del Bari, alla rete di Giannone risponde D’Ursi. Di seguito le parole del tecnico corallino nel post partita.

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella seconda frazione di gioco i nostri avversari hanno fatto una grande ressa in attacco. Certo hanno avuto le loro occasioni, ma anche noi abbiamo avuto le nostre in contropiede.”

Alla domanda su quanto possa valere per la Turris il punto contro il Bari, Fabiano risponde: “per noi il punto col Bari vale come tutti gli altri punti, anche se conquistato contro una squadra di un altro pianeta rispetto alla nostra.

Abbiamo sempre cercato di giocare il pallone, senza mai buttarlo, prosegue Fabiano. Nel primo tempo avremmo potuto anche fare il secondo gol, e poi voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno saputo resistere quando il Bari ha sfoderato tutto il proprio arsenale”, conclude il mister.