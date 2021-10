Bari – Turris: 4-2. Prima sconfitta stagionale in trasferta per i corallini

Perde per la prima volta in trasferta la Turris, contro un Bari che si lancia in fuga per la vittoria del campionato.

Primo tempo

Al 9′ Turris in vantaggio. Giannone realizza il gol del vantaggio con un tiro a giro al volo da fuori area raccogliendo un cross basso di Varutti.

Al 14′ risponde il Bari con Di Cesare, che dagli sviluppi di un corner dalla destra stacca sul primo palo, ma il pallone finisce di poco fuori.

Al 21′ pareggio del Bari con Cheddira, che riceve palla in area di rigore, difende bene, si gira e realizza.

Al 35′ occasione Turris con Giannone, che calcia al volo da fuori area dopo un rimpallo nato sulgi sviluppi di un angolo, il pallone finisce alto.

Al 37′ ancora Turris in vantaggio con l’ex Leonetti, che riceve ancora l’assist di Varutti e dall’interno dell’area di rigore, col piatto, realizza il go, del 1-2.

Secondo tempo

Al 46′ subito pareggio del Bari con D’Errico, che direttamente dal calcio d’inizio segue l’azione della sua squadra, riceve un cross sul secondo palo ed insacca.

Al 56′ Marras calcia a giro dai 20 metri, il pallone sfiora il palo.

Al 57′ rimonta Bari. Dopo la traversa di Botta, la palla torna a Scavone che realizza.

Al 64′ Turris in 10. Espulso Di Nunzio.

Al 70′ clamorosa occasione per la Turris. Tascone calcia a botta sicura con portiere battuto, ma Terranova salva sulla linea.

All’83’ Terranova chiude la partita. Il difensore riceve un cross da una punizione e di testa la mette dentro.

Non riescono ad uscire indenni dal San Nicola i corallini, che perdono dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio.

Il tabellino:

Arbitro: Collu di Cagliari.

Marcatori: 8’pt Giannone, 20’pt Cheddira, 36’pt Leonetti, 1’st D’Errico, 11’st Scavone, 37’st Terranova.

Spettatori: 5900 circa, di cui 150 ospiti. Ammonito Gigliotti. Espulso Di Nunzio al 18’st per fallo da ultimo uomo.