Bari – Turris: 4-2. Le parole di Salvatore: “Dispiaciuti per il risultato, ma la partita dal punto di vista del fraseggio è stata perfetta”

Dopo il ko al San Nicola di Bari, non c’è il tecnico Bruno Caneo, squalificato. Al suo posto, l’allenatore in seconda, Salvatore.

“Siamo venuti a Bari a giocarcela a viso aperto. Nel primo tempo abbiamo fatto 2 gol e abbiamo avuto anche altre occasioni da gol, sempre attraverso il gioco.”

Sulla densità provata a fare a centrocampo con l’ingresso di Bordo per Santaniello, il tecnico dice: “Abbiamo provato a fare intensità in mezzo al campo, anche perché il risultato era ancora favorevole.”

Sull avvio di stagione: “Ero convintissimo di fare un bel campionato, soprattutto attraverso il bel gioco.”

Sul Bari: “È una squadra di categoria superiore, c’è poco da dire.”

Sull’impresa sfiorata: “Siamo dispiaciuti per il risultato, ma la partita sotto il punto di vista del fraseggio è stata perfetta.”

Su Di Nunzio titolare: “Scelta tecnica, Di Nunzio la settimana scorsa ha fatto bene ed è stato confermato. Sia lui che Lorenzini potrebbero fare i titolari in qualsiasi squadra.”