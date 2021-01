Bari – Turris 1-1: i corallini resistono agli attacchi dei padroni di casa

Si conclude con un pari il match del “San Nicola” tra Bari e Turris. Alla rete di Giannone risponde D’Ursi.

Primo tempo

Al 1′ rigore per il Bari. Dal dischetto va Antenucci, ma calcia sopra la traversa.

Al 12′ Bari vicinissimo al gol. Di Cesare calcia a due passi dalla porta, ma la palla colpisce prima la traversa e poi la linea.

Al 29′ Turris in vantaggio. Grande palla di Pandolfi, che senza guardare serve Da Dalt, il quale a sua volta la mette al centro per Giannone, e di testa, l’attaccante corallino non sbaglia.

Al 32′ ancora una traversa del Bari con Di Nunzio che sfiora l’autogol.

Al 35′ ci prova Tascone dai 25 metri, palla a lato.

Al 39′ pareggio del Bari. Grandissimo tiro dai 30 metri di D’Ursi, non può nulla Abagnale, che difatti non accenna nemmeno alla parata.

Secondo tempo

Al 60′ terza traversa colpita dal Bari, stavolta a colpire il legno è stato Antenucci con un tiro dai 20 metri.

Al 66′ clamorosa occasione ancora per il Bari. Antenucci calcia dai 15 metri, palla deviata e Abagnale si supera compiendo un miracolo.

Al 69′ pericolosissima la Turris con Signorelli che a pochi passi dalla porta calcia, ma la palla viene deviata in angolo.

Al 70′ ancora Antenucci vicino alla rete, calcia a botta sicura ma Rainone salva sulla linea.

I corallini continuano a far bene in trasferta, nonostante un’ottima prestazione del Bari. Gli uomini di Fabiano, però sono stati bravi a resistere agli attacchi dei padroni di casa. Turris ora all’ottavo posto con 26 punti in 17 partite.