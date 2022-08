Bari – Due arresti e 900 chili di marijuana sequestrata

A Ruvo di Puglia (Bari), gli uomini della Polizia di Stato hanno arrestato due persone, per detenzione, ai fini di spaccio, di circa 900 chili di marijuana. Qualora la droga fosse stata immessa nel mercato, la vendita avrebbe fruttato quasi un milione di euro.

I poliziotti della Squadra mobile di Bari, durante i servizi di perlustrazione nell’area della Murgia, zona questa poco frequentata e quindi ideale per la realizzazione di traffici illeciti, ha individuato, dietro una fitta vegetazione, una stalla abbandonata utilizzata dai due come base logistica per il confezionare e lo smistamento dello stupefacente.

Quando i poliziotti sono intervenuti hanno trovato gli indagati intenti nella pesatura, stoccaggio e confezionamento di interi cartoni di marijuana.

Nel locale gli agenti hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento quali macchinari per porre le buste sottovuoto, bilance, cassette e generatori elettrici.

I due all’interno della stalla avevano allestito anche dei letti di fortuna per rimanere sempre presenti a guardia dell’ingente quantità di droga.