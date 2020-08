Barcellona – Napoli 3-1, le pagelle: Koulibaly da incubo, Callejon assente. Bene Insigne

OSPINA 6: nessuna colpa sui gol subiti, si fa trovare pronto in un paio di occasioni. Sempre preciso con i piedi. Innocente

DI LORENZO 6: il migliore della linea difensiva. Legge bene le azioni, chiude puntuale sulle diagonali. Si vede di meno in sovrapposizione. Attento

MANOLAS 5,5: fatica molto a tenere un incontenibile Messi, anche se non commette errori individuali non riesce ad arginare le folate blaugrana. Svagato

KOULIBALY 4,5: gara da incubo. Regala il corner dal quale nasce l’1-0 catalano, gol da annullare peraltro. L’intervento scomposto su Messi provoca il penalty del 3-0. Fa acqua da tutte le parti. Inguardabile

MARIO RUI 5: inesistente in fase di spinta, dalle sue parti Messi fa il bello e il cattivo tempo. Perde lucidità anche per il troppo nervosismo. In tilt

ZIELINSKI 5,5: poco incisivo tra le linee, finisce col restare troppo basso. Si becca il giallo fermando Messi lanciato in campo aperto. Opaco (dal 70′ LOZANO 6: buon impatto sulla partita. Vicino al gol di testa, colpisce la base del palo sorprendendo Ter Stegen. Senz’altro più pericoloso rispetto agli altri attaccanti. Peperino)

DEMME 6: il Napoli parte bene anche grazie al suo baricentro alto. Alimenta il possesso palla con sveltezza e precisione. Spinto via sul gol dell’1-0. Ordinato (dal 45′ LOBOTKA 6: maggiore qualità nella manovra rispetto a Demme, contribuisce ad alzare il baricentro della squadra soprattutto nell’ultima parte di gara. Diligente)

FABIAN RUIZ 6: prova a dare qualità alla manovra fungendo da regista aggiunto. Cerca la giocata importante a risultati alterni anche a causa del pressing blaugrana. Volenteroso (dal 79′ ELMAS s. v.)

CALLEJON 5: nessuna giocata degna di nota. Attacca pochissimo la profondità, tocca palloni col contagocce. Troppo estraneo al gioco offensivo, chiude male la sua splendida esperienza in azzurro. Desaparecido (dal 70′ POLITANO 6: molto più vivace rispetto a Callejon, cerca molto l’affondo e le sovrapposizioni di Di Lorenzo. Intraprendente)

MERTENS 6: vicinissimo al gol in avvio quando colpisce il palo, si procura il calcio di rigore. Per il resto non ottiene molti palloni giocabili, ha vita dura tra i centrali spagnoli. Imbavagliato

INSIGNE 6,5: recuperato all’ultimo disputa un buon match. Freddo dal dischetto, resta nel vivo del gioco dialogando bene con i compagni. Inossidabile (dal 79′ MILIK s. v.)