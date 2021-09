Barano d’Ischia – Coltiva marijuana nel giardino, denunciato 47enne

Stamattina gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un controllo in via Schiappone a Barano d’Ischia presso l’abitazione di un uomo nel cui giardino hanno rinvenuto 4 piante di marijuana alte circa 2 metri e due barattoli con 39 grammi circa della stessa sostanza.

Un 47enne di Barano d’Ischia è stato denunciato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.