Barano di Ischia – Violenza sessuale ai danni di una 14enne, fermate due persone

I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 19enne ed un 14enne di origini rumene, entrambi senza fissa dimora, ritenuti responsabili di una violenza sessuale consumata a Barano d’Ischia nella notte dello scorso 20 settembre, in danno di una studentessa 14enne del luogo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli (4^ Sezione – Fasce Deboli della Popolazione) e dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Napoli hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. La ragazza, mentre percorreva da sola una scalinata pubblica ubicata a Barano d’Ischia, è stata raggiunta dai due indiziati, che approfittando dell’orario notturno l’hanno bloccata dalle spalle, palpeggiandola nelle parti intime con l’intento di consumare un rapporto sessuale. Fortunatamente, la studentessa è riuscita a divincolarsi fuggendo verso le amiche che la stavano attendendo presso una vicina fermata dell’autobus.

Dopo alcuni giorni, la ragazza ha trovato il coraggio di riferire l’accaduto alla madre ed ai Carabinieri della Stazione di Barano d’Ischia, facendo scattare le indagini. Nella serata del 30 settembre, al termine di tempestivi accertamenti, i due indiziati sono stati rintracciati dai Carabinieri e riconosciuti con certezza dalla minore e dalle sue amiche. Il maggiorenne è stato condotto presso la presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, mentre il minorenne presso il Centro Giustizia Minorile di Napoli Colli Aminei, entrambi in attesa di udienza di convalida del fermo.