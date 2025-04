Banca di Credito Popolare – Il CDA approva il progetto di bilancio 2024: utile netto a 4,68 milioni di euro

Banca di Credito Popolare – Il CdA di BCP approva il progetto di bilancio 2024.

Utile netto pari a 4,68 milioni di euro;

Masse intermediate stabili a 5,2 miliardi di euro;

CET 1 e Total Capital Ratio a 14,40%.

Torre del Greco (NA) 31 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione (“Consiglio”) di Banca di Credito Popolare (“BCP” o “Banca”), presieduto da Mauro Ascione, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024. La relativa Assemblea dei Soci è prevista in prima convocazione il 30 aprile e in seconda il 6 maggio 2025.

L’attività caratteristica di BCP ha fatto registrare una tenuta delle masse intermediate, che si sono attestate a 5,2 miliardi di euro, in linea con il 2023 (-0,4% a/a). Più in particolare, la raccolta complessiva si attesta ai 3,4 miliardi di euro, in lieve crescita rispetto all’anno precedente e con una redistribuzione delle masse in favore della componente indiretta.

Il totale dei prestiti lordi alla clientela si attesta a 1,8 miliardi di euro (-1,4% rispetto al 2023) e si compone di 1,6 miliardi di euro di esposizioni in bonis, in linea con l’anno precedente, e di 143,7 milioni di euro di esposizioni deteriorate, in diminuzione del 12,1% rispetto ai 163,4 milioni di euro del 2023.

I ricavi tipici, rappresentati dal margine da interessi e da servizi, superano i 100 milioni di euro (rispetto ai 85,7 milioni di euro del 2023).

Il margine di interesse registra un incremento del 2,3%. Il margine da servizi, al netto di 2,1 milioni di euro di costi legati al piano di salvataggio della compagnia Eurovita (349 mila euro nel 2023), è pari a 41 milioni di euro.

L’esercizio si chiude con un utile netto di 4,68 milioni di euro, a fronte della perdita di 16,5 milioni registrata nell’anno precedente.

Per quel che riguarda gli indicatori di rischiosità, l’NPE ratio lordo si attesta all’8,10%, in riduzione rispetto al dato di fine 2023 (9,08%); l’NPE ratio netto è pari al 4,99% (5,96% a fine 2023).

Il tasso di copertura complessivo dei crediti deteriorati aumenta di 377 punti base al termine del 2024 e raggiunge il 41%, contro il 37,2% rilevato alla fine del 2023.

Il profilo di liquidità della Banca evidenzia indicatori che al 31 dicembre 2024 registrano valori superiori ai minimi regolamentari: il Net Stable Funding Ratio (NSFR) si attesta al 129% (125% al 31 dicembre 2023), mentre il Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al 155% (241% al 31 dicembre 2023), in riduzione a seguito del rimborso integrale del TLTRO.

Gli indici di solidità patrimoniale CET 1 ratio e TCR sono pari all’14,40% con valori al di sopra dei requisiti SREP vigenti al 31 dicembre 2024 (14,085% inclusivo della Componente Target, del coefficiente della riserva di capitale anticiclico e del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico).

Migliora il Cost/Income ratio, che si attesta al 75,4%, rispetto al 85,7% di dicembre 2023. Tale indice beneficia principalmente dei proventi operativi netti che crescono del 17%.

Secondo il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCP, Mauro Ascione “La Banca prosegue nel percorso di rafforzamento patrimoniale, finalizzato a sostenere lo sviluppo del business in un’ottica stand-alone. Il 2024 è stato un anno intenso per la BCP e i dati di fine anno rispecchiano quanto annunciato nelle diverse comunicazioni periodiche. Questi risultati ci aiutano a capire che la direzione intrapresa è quella giusta”.

“I numeri del 2024 riflettono l’impegno da parte di tutto il management e della rete nell’avviare un percorso di rinnovamento ed efficientamento. Ritengo che i prossimi mesi rispecchieranno sempre di più le sinergie e il percorso virtuoso intrapreso” ha dichiarato il Direttore Generale di BCP, Mario Crosta. “Guardiamo al 2025 con fiducia e con l’obiettivo di consolidarci ulteriormente quale punto di riferimento per famiglie e aziende, grazie ad un portafoglio di prodotti e servizi sempre più in linea con le nuove esigenze del territorio”.

L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio, in conformità all’art. 55 dello Statuto sociale.

L’avviso di convocazione e la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea verranno pubblicati con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il progetto di bilancio d’esercizio, corredati delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede sociale nonché resi disponibili sul sito internet www.bcp.it.