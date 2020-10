Banca di Credito Popolare – Emergenza Coronavirus, ecco modalità di accesso in filiale e orari di apertura

Informiamo che – proseguendo nel nostro impegno di adottare tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 a tutela della salute di Collaboratori e Clientela ed in considerazione dell’andamento della situazione epidemiologica – le nostre Filiali sono aperte soltanto in orario antimeridiano (dalle ore 8:20 alle ore 13:20) e l‘ingresso è consentito, a partire dal 21 ottobre 2020, esclusivamente previo appuntamento, che si potrà fissare contattando telefonicamente oppure a mezzo mail le Filiali (dal lunedì al venerdì ore 8:20/13:30 e dalle 14:30/16:45).

Ricordiamo ai nostri Clienti che potranno comunque utilizzare e/o privilegiare i canali internet/mobile banking e gli appositi sportelli automatici, con la possibilità di contattare un numero verde 800936608 per eventuali necessità di supporto.

In tutte le nostre Filiali sono in vigore, per l’accesso e la permanenza, le generali misure precauzionali (indossare la mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani e non avere temperatura corporea superiore a 37,5°/ contatti con persone positive al COVID-19).

Il nostro Personale è, come sempre, disponibile per garantire il miglior servizio possibile.