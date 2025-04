Banca di Credito Popolare (BCP) e Arca Fondi SGR ospitano la presentazione del nuovo libro di Carlo Cottarelli “Dentro il Palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere”.

Banca di Credito Popolare (BCP) e Arca Fondi SGR ospitano e organizzano a Napoli la presentazione del nuovo libro di Carlo Cottarelli “Dentro il Palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere“.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico previa registrazione, si terrà il prossimo lunedì 7 aprile alle 17.30 presso la Fondazione Salvatore, Villa Sanfelice di Monteforte, in Viale A. Gramsci a Napoli.

Nel corso della presentazione, l’autore Carlo Cottarellidialogherà con Simone Bini Smaghi, Vicedirettore Generale Arca Fondi SGR, Roberto Napoletano, scrittore e Direttore de Il Mattino, e Mario Crosta, Direttore Generale della BCP.

Carlo Cottarelli è un economista e docente universitario italiano e dirige l’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha ricoperto ruoli presso diverse Istituzioni italiane ed internazionali, tra cui il Fondo Monetario Internazionale. È autore di numerosi saggi sull’economia e la finanza pubblica.

Nel suo nuovo libro “Dentro il Palazzo” l’autore offre, da una prospettiva inedita e tramite numerosi aneddoti personali, un’analisi approfondita delle complessedinamiche politiche e delle sfide economiche che il nostro Paese sta affrontando. “Dentro il Palazzo”restituisce una fotografia delle istituzioni e immagina come potranno evolversi la politica e l’economia italiana ed europea alla luce delle attuali tendenze, compresa la riforma costituzionale sul premierato.

“Come Banca di Credito Popolare cerchiamo sempre più di impegnarci nella promozione di attività ancheculturali sui territori in cui operiamo” ha dichiarato Mario Crosta, Direttore Generale di BCP. “Grazie alla collaborazione con Arca Fondi SGR, consolidata da anni di sinergie, abbiamo l’occasione di approfondire con la nostra comunità temi di profonda attualità attraverso il dialogo con il professor Cottarelli.”

“In Arca Fondi SGR lavoriamo con costanza per rispondere alle sfide di un mercato economico e finanziario in continua evoluzione – dichiara Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale di Arca Fondi SGR. “Insieme a Banca di Credito Popolare abbiamo colto l’opportunità, offerta dall’analisi del professor Cottarelli, per riflettere sulle dinamiche istituzionali ed economiche che influenzano il futuro dell’Italia e dell’Europa. Approfondire questi temi è essenziale per orientarsi in un contesto complesso e operare con più consapevolezza.”