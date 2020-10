Bakayoko: “Felice di essere al Napoli. Ringrazio Gattuso per la fiducia che mi ha dimostrato”

“Sono molto felice di giocare a Napoli, ho trovato un gruppo meraviglioso e una città bellissima dove poter vivere bene”. Tiemouè Bakayoko esprime le sue prime sensazioni in maglia azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Nella mia scelta è stato molto importante Gattuso e lo ringrazio per la stima e per la fiducia che mi ha dimostrato. Sono a disposizione sua e della squadra per poter dare il mio contributo”

Dove preferisci giocare come ruolo di centrocampo?

“E’ uguale, deciderà l’allenatore, per quanto mi riguarda ciò che mi interessa è aiutare il Napoli a raggiungere risultati importanti. Poi la posizione è relativa, posso adattarmi sia in uno schieramento a due che a tre”

Che obiettivo può raggiungere questo Napoli dopo il tuo acquisto?

“In questo momento il nostro obiettivo è vincere gara dopo gara. Daremo battaglia e cercheremo di stare in alto. Però non è questo il periodo di pensare a traguardi finali. La strada è appena iniziata”

Ti senti pronto a giocare già sabato?

“Naturalmente ho voglia di giocare, è da tanto che non disputo gare ufficiali, ma mi sto allenando bene e spero di essere pronto contro l’Atalanta. Sarà il mister a valutare la mia condizione.

“Sicuramente giochiamo contro un avversario forte che sta ottenendo grandi risultati. Sarà un match molto duro e vogliamo dare il massimo”.