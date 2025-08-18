Bahamas – Turista statunitense attaccato da uno squalo durante la pesca subacquea

Un turista americano di 63 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre pescava in apnea alle Bahamas domenica, hanno detto le autorità locali. La Royal Bahamas Police Force ha dichiarato in una dichiarazione condivisa su Facebook che l’attacco è avvenuto poco dopo le 13:00 vicino a Big Grand Cay sull’isola di Abaco. I funzionari hanno detto che l’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato portato in una clinica locale per assistenza medica. È stato poi trasportato in aereo negli Stati Uniti per ulteriori cure. Le Bahamas rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,hanno uno dei tassi più alti al mondo di attacchi di squali, anche se i dati mostrano che sono ancora estremamente rari. Ci sono stati solo 34 attacchi confermati alle Bahamas negli ultimi 400 anni, secondo l’International Shark Attack File, un database che tiene traccia degli incontri di squali con gli esseri umani in tutto il mondo. Questo conteggio è il nono più alto di tutti i paesi monitorati.