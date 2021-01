Bagnoli- Visita del Prefetto all’area industriale ex-ILVA ed ex-Eternit

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, accompagnato dal commissario governativo Francesco Floro Flores, ha visitato l’area industriale ex-ILVA ed ex-Eternit che si estende per circa due chilometri quadrati nella parte occidentale di Napoli, parte integrante dei Campi Flegrei.

Nell’area è in corso un progetto di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana cui la struttura commissariale ha dato particolare impulso, avvalendosi del soggetto attuatore, con il coordinamento della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso della visita, il Commissario ha accompagnato il Prefetto nei vari siti cantierizzati o in corso di cantierizzazione e ha illustrato il cronoprogramma degli interventi per l’anno in corso, che prevede l’indizione di nuove gare per il completamento dei processi di bonifica nei vari lotti dell’area individuati nell’ambito della progettazione degli interventi.