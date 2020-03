Bagnoli – Scoperte armi in un’auto abbandonata, denunciato 35enne

Ieri pomeriggio gli agenti dei commissariati Bagnoli e San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Diomede Carafa, accanto ad un’autovettura abbandonata, una persona che, alla vista della volante, ha tentato la fuga.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo e hanno controllato il veicolo rinvenendo all’interno una pistola revolver con matricola abrasa, un fucile semiautomatico a canne mozze e 11 cartucce di vario calibro.

D. I., 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e ricettazione.