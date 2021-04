Bagnoli – Forzano e rubano da un distributore di bibite, denunciata una coppia

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Bagnoli, in seguito ad una attività d’indagine, hanno individuato i responsabili di un furto perpetrato martedì notte ai danni di un autolavaggio di via Giochi del Mediterraneo.

I poliziotti, grazie alla denuncia sporta dal responsabile dell’esercizio commerciale ed alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno, hanno individuato un uomo ed una donna con i volti travisati che, dopo essersi fermati nei pressi di un distributore automatico per le bevande, lo hanno scassinato sottraendo numerose bibite e 100 euro.

Due napoletani, un 38enne con precedenti di polizia ed una 36enne, sono stati rintracciati in via Miseno a Bagnoli presso la propria abitazione e sono stati denunciati per furto aggravato.