Bagnoli – Evade dai domiciliari, arrestato 53enne

Stamattina gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Eurialo, hanno notato un uomo seduto su una panchina che, alla loro vista, si è alzato nel tentativo di eludere il controllo ma è stato bloccato.

I poliziotti hanno accertato che G.A., 53enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio e, pertanto, lo hanno arrestato per evasione.