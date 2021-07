Bagnoli- Atto vandalico al murales dedicato a Maradona, Capuano: “È il secondo atto vandalico”

Un grave atto vandalico nei pressi del Murales dedicato a Maradona nel quartiere di Bagnoli a Napoli. Sono state bruciate le targhe con le didascalie relative all’opera muraria dedicata al campione argentino. “È la seconda volta che il murales è oggetto di atti vandalici- dichiara Raffaele Capuano, che insieme a Fabrizio Guida è stato il principale fautore del murales-. La prima volta hanno sparso escrementi animali, ora hanno bruciato la cartellonistica”. Un atto vile, a danno di chi per mesi si è prodigato per la raccolta di fondi tra i cittadini di Bagnoli e nella raccolta delle autorizzazioni presso le autorità preposte.

“È uno sfregio ai cittadini onesti di Bagnoli, che con i loro sacrifici hanno reso possibile l’opera. Il nostro auspicio- conclude Capuano- è che episodi del genere non accadano più.”