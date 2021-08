Bagnoli- Archiviato procedimento penale per accensione fuochi in via Enea

In relazione ai fatti dello scorso 21 Dicembre 2020 avvenuti in Via Enea in Bagnoli, allorquando S.E., 39 enne era stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose, in data 29.07.2021, il procedimento penale a carico del suddetto, denunciato per il fatto del 21.12.2020, su richiesta del P.M. titolare del fascicolo, è stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli.