Bagnoli – Aggredisce i poliziotti, arrestato 31enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio hanno notato uomo con un trolley il quale, alla loro vista, ha iniziato ad allontanarsi velocemente.

Gli operatori lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato rinvenendo all’interno della valigia diversi arnesi atti allo scasso che sono stati sequestrati.

G.V.31enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.