Az Alkmaar- Napoli: 1-1. Mertens illude gli azzurri, Ospina evita la beffa

Finisce 1-1 la gara tra AZ Alkmaar e Napoli: a Mertens, in gol al 6’ del primo tempo, risponde Martins Indi al 53’. Buon inizio degli uomini di Gattuso, che conferma il 4-3-3 visto domenica sera al San Paolo contro la Roma ed aggredisce gli olandesi, dominando i primi 45’, nei quali c’è solo il rammarico di non aver chiuso la gara. Nella ripresa è un’altra partita: gli olandesi partono forti e chiudono gli azzurri nella loro metà campo. Dopo il meritato pari, gli orange vanno vicino al raddoppio con Kopmeiers dagli 11 metri, che però si fa ipnotizzare da Ospina al 60’ . Nel finale è Petagna ad andare vicino alla rete, sprecando di testa da ottima posizione.

Tabellino

Az Alkmaar- Napoli : 1-1 (pt 0-1)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Fabian Ruiz (57′ Elmas), Bakayoko, Politano (61′ Lozano), Zielinski (61′ Petagna), Insigne, Mertens (66′ Demme). A disp.Meret, Contini, Manolas, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

AZ Alkmaar: Bizot, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal, Midtsjo, Koopmeiners, De Wit, Steng, Aboukhlal (82′ Karlsson), Gudmundsson (69′ Boadu). All. Arne Slot

Arbitro: Buquet (Francia)

Marcatori: 6′ D. Mertens, 53′ Martins Indi

Note: ammonito Martins Indi. Al 60′ Ospina ha parato un rigore a Koopmeiners.

Cronaca

– PRIMOTEMPO –

1′ – diagonale di Gudmundsson, devia Ospina

6′ – gooooool Mertens!

6′ – cross di Di Lorenzo e movimento velocissimo in area di Dries che devia con precisione: 1-0

15′ – destro di Mertens, alto

19′ – sinistro di Aboukhlal, Ospina ci arriva con un gran balzo

26′ – deviazione di Di Lorenzo su angolo di Ghoulam, palla che sfila vicino al secondo palo

41′ – ammonito Martins Indi

– SECONDO TEMPO –

51′ – sovrapposizione di Ghoulam e cross teso, blocca Bizot

52′ – destro in area di Steng, alto

53′ – pareggio dell’AZ Alkmaar con Martins Indi che devia di tacco davanti a Ospina: 1-1

55′ – sinistro di Aboukhlal, Ospina copre bene la porta

57′ – entra Elmas per Fabian Ruiz

59′ – rigore per l’AZ: fallo di Bakayoko su Aboukhlal

60′ – Ospina para il rigore! Koopmeiners incrocia il sinistro e il portiere azzurro respinge!

61′ – entra Lozano per Politano

61′ – entra Petagna per Zielinski

66′ – entra Demme per Mertens

66′ – entra Mario Rui per Ghoulam

69′ – entra Boadu per Gudmundsson

72′ – destro di Insigne, blocca Bizot

76′ – colpo di testa di Petagna, fuori

82′ – entra Karlsson per Aboukhlal

82′ – uscita di Bizot su Lozano lanciato a rete

86′ – bellissimo diagonale di Petagna, lanciato da Insigne, palla fuori di un niente

90′ + 3′ – finisce con un buon pareggio in Olanda: 1-1

fonte tabellino e cronaca sscnapoli.it