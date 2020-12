Az Alkmaar – Napoli 1-1, le pagelle: Ospina salva il risultato, Mertens killer. Male il centrocampo

OSPINA 7,5: subito impegnato dopo appena 10 secondi, parata importante su Aboukhlal nel primo tempo. Incolpevole sul gol subito, salva il risultato neutralizzando il rigore di Koopmeiners. Miracoloso

GHOULAM 6: continua a mettere benzina nelle gambe mostrando una buona condizione atletica. Sempre velenosi i suoi cross, non manca qualche sbavatura in copertura ma nel complesso non demerita. Nuovo acquisto (dal 66′ MARIO RUI 6: entra in una fase di gara delicata, con gli azzurri un po’ in sofferenza. Qualche buon pallone al centro senza strafare. Mansueto)

MAKSIMOVIC 6: non ha colpe specifiche sul gol olandese, si completa bene con Koulibaly restando più bloccato in marcatura. Sbroglia qualche situazione pericolosa. Tignoso

KOULIBALY 6: gara discreta, poco appariscente rispetto al solito nelle chiusure ma nel complesso efficace. Non soffre molto, gioca diversi palloni uscendo dalle retrovie con personalità. Tranquillo

DI LORENZO 6: suo l’assist per il gol di Mertens, va anche vicino al gol di testa ma in fase difensiva soffre troppo. Dalle sue parti l’Az sfonda parecchio, si guadagna la sufficienza per la mole di gioco in uscita. Spregiudicato

FABIAN RUIZ 5,5: non riesce a dare qualità e geometrie alla manovra, con un passo troppo lento finisce per pagare dazio di fronte al dinamismo dei dirimpettai olandesi. Fermo (dal 57′ ELMAS 6: nulla di trascendentale la sua prestazione ma rispetto allo spagnolo sembra più propositivo e veloce di gamba. Ci prova con qualche inserimento. Vivo)

BAKAYOKO 5,5: tiene botta in mediana proteggendo palla e facendo da schermo. Non manca qualche passaggio a vuoto, macchia la sua prova con il fallo da rigore che per fortuna Ospina respinge. Ingenuo

ZIELINSKI 5,5: passo indietro netto rispetto alla gara con la Roma. Ha bisogno di ritrovare continuità, sono mancati inserimenti e movimenti senza palla. Trova pochi varchi per sfondare. Piantato (dal 61′ PETAGNA 5,5: fa buoni movimenti rendendosi anche pericoloso ma fallisce un clamoroso gol di testa tutto solo da due passi. Sfiora la rete con un diagonale da posizione defilata. Sciupone)

POLITANO 5: si vede pochissimo in zona calda, non salta mai l’uomo né prova ad accentrarsi per concludere. Fatica parecchio anche in ripiegamento. Abbacchiato (dal 61′ LOZANO 6: vivacizza la manovra offensiva azzurra con sterzate e tagli che creano ansia nella retroguardia di casa. Lanciato a rete viene anticipato bene dal portiere. Effervescente)

INSIGNE 5,5: pochi lampi degni del suo talento, qualche buona imbucata ma niente di più. Si sacrifica in copertura ma non incide. Spento

MERTENS 6,5: nel ruolo di punta centrale rende senza dubbio di più. Sigla l’1-0 di rapina da attaccante di razza, non ottiene tante palle giocabili ma in area si sente nel suo habitat naturale. Killer (dal 66′ DEMME 6: mette ordine a centrocampo pulendo molti palloni sporchi in una fase di gara cruciale. Manda in porta Lozano, catalizza il gioco in mediana. Lavatrice)