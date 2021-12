Aversa- Premiati i 3 giovani vincitori del Concorso Internazionale “Domenico Cimarosa- Premio Rotary”

di Cristina Basso

Si è conclusa venerdì 3 dicembre ad Aversa la XII Edizione del Concorso flautistico Internazionale DOMENICO CIMAROSA, l’evento, organizzato dal Rotary Club cittadino Terra Normanna e dall’Associazione Musicale “Diaphonia” che vanta ormai una storia ultradecennale, e internazionale, con la partecipazione di flautisti provenienti da tutto il mondo.

Il concorso è nato nel 1999 in occasione del duecentocinquantesimo anniversario dalla nascita del grande compositore aversano Domenico Cimarosa, il più illustre musicista italiano del Settecento e massimo esponente dell’opera Buffa napoletana.

Negli anni la giuria del concorso, la cui direzione artistica è affidata al maestro Fabio Di Lella, con l’organizzazione del giornalista Giuseppe Lettieri, è stata composta da alcuni dei nomi più celebri della musica mondiale, dal grandissimo flautista Maxence Larrieu al Direttore d’orchestra Raymond Melan, passando per il compositore Stelvo Cirpiani, autore dell’indimenticabile colonna sonora di Anonimo veneziano fino al premio oscar Louis Bacalov.

L’edizione di quest’anno, tenutasi nella locale parrocchia di Sant’Audeno, nella quale è custodito il lotto di battesimo di Domenico Cimarosa, e presso l’auditorium dell’Hotel del Sole, ha visto l’adesione di oltre 32 concorrenti, la maggior parte dei quali già professionisti, provenienti da moltissimi paesi, dal Giappone alla Francia, dal Venezuela alla Colombia.

Tre giorni di splendida musica hanno affascinato il pubblico di tutte le età che ha partecipato alla manifestazione, assistendo anche alle prove aperte dei musicisti.

Una giuria internazionale composta da affermati musicisti quali Michel Bellavance dal Canada, Elisabeth Most dall’Austria, LuKasz Dlugosz dalla Polonia e Luigi Esposito per l’ltalia hanno assegnato, nel corso del gran galà finale il primo premio ex aequo all’italiano Cristian Lombardi e al portoghese Tomas Celeste, il secondo premio al francese Valentin Kruger, il terzo alla slovena Manja Pancur; tre importanti riconoscimenti che certamente porteranno fortuna ai giovani vincitori, come accaduto negli anni a numerosi giovani flautisti ch , dopo essersi aggiudicati il Premio Rotary Aversa Terra normanna, hanno intrapreso carriere internazionali nelle fila delle più importanti orchestre.