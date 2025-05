Aversa – In manette all’ippodromo con parrucca e cappellino, catturato latitante

E’ sfuggito alla cattura due volte, la prima volta durante l’esecuzione di una misura il 10 febbraio (contro criminalità Pomigliano D’Arco) . La seconda il 19 dello stesso mese (associazione per traffico di stupefacenti nel territorio di San Gennaro Vesuviano e Boscoreale).

A. T., 35enne di Volla, è rimasto nell’ombra per quasi 3 mesi. Le sue tracce non sono mai state abbandonate dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Nessun luogo è stato trascurato, partendo da quelli che era solito frequentare fino a quelli legati a familiari e amici.

A tradirlo la passione per le corse, quelle dei cavalli.

Dopo un lavoro investigativo certosino, i militari l’hanno scovato nell’ippodromo di Aversa.

In testa un berretto e un toupet di capelli lunghi e castani.

E’ ora in carcere, le due misure notificate e ormai eseguite