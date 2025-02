Avellino – Turris 3-1 – Altra sconfitta di una stagione da dimenticare

Finisce 3-1 il derby tra Avellino e Turris.

La prima frazione di gioco inizia coi padroni di casa che passano in vantaggio dopo pochi secondi di gioco con Lescano. I lupi gestiscono poi per tutto il primo tempo decidendo quando e se alzare il ritmo di gioco, impegnando e non poco l’estremo difensore corallino.

Nel secondo tempo però si rilassa l’Avellino e c’è il clamoroso pari di Armiento, alla prima rete stagionale, complice anche un’incertezza di Iannarilli.

Dura poco però la gioia dei corallini, perché al 66′ Lescano porta di nuovo in vantaggio l’Avellino e Tribuzzi al minuto 77 la chiude.

Altra sconfitta per la Turris che ormai aspetta solo la fine di questa sciagurata stagione.