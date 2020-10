Avellino – Turris 2-2: grande rimonta dei corallini nel finale, ottimo pari al Partenio

Finisce 2 – 2 il recupero della prima giornata di campionato tra Avellino e Turris, coi corallini che guadagnano un altro importante punto per la salvezza.

Primo tempo

Al 13′ occasione Turris con Giannone che da buona posizione calcia alto. Al 17′ Pandolfi si divora la rete del vantaggio. Dossena perde palla al limite dell’area, l’attaccante corallino si fa trovare pronto nel recupero del pallone, va a tu per tu col portiere ma spara fuori. Al 23′ prima occasione per i padroni di casa con Bernadotto, che da buona posizione calcia male. Al 26′ vantaggio Avellino. Bernadotto calcia dal limite dell’area di rigore, la palla colpisce il palo e a ribadire in rete è Santaniello.

Secondo tempo

Al 49′ Turris pericolosa con Pandolfi, che raccoglie un lancio di Signorelli, salta il portiere con un tocco sotto, ma è pronto il difensore dell’Avellino a non lasciar calciare l’attaccante corallino. Al 62′ vicini al raddoppio i padroni di casa con Miceli che raccoglie un cross sul secondo palo, calcia, ma si fa trovare pronto l’estremo difensore corallino. Al 66′ ancora Avellino pericoloso con Bernadotto, che riceve il pallone in area di rigore ma calcia a lato. Al 73′ raddoppio biancoverde con Tito che calcia dai 20 metri, deviazione di Rainone e Abagnale spiazzato. Al 78′ rosso diretto per Maniero che a palla lontana colpisce Lorenzini. Avellino in 10. All’85’ accorcia le distanze la Turris. Cross di Da Dalt per Persano che di testa la spinge in rete. Al 91′ arriva il pareggio dei corallini con Romano, che raccoglie di testa un cross dopo un erroraccio di Pane in uscita.

Ottima reazione degli uomini di Fabiano che sotto di 2 reti riescono a sfruttare al meglio un’ingenuità di Maniero che lascia in dieci un ottimo Avellino, raggiungendo così il pari nei minuti finali.

Turris che conquista un altro punto in ottica salvezza e si trova attualmente ad 11 punti in classifica, con il match del Barbera col Palermo ancora da recuperare.