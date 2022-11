Avellino – Turris: 1-0. Corallini eliminati dalla Coppa Italia

Finisce l’avventura della Turris in Coppa Italia. Gli uomini di Di Michele, cadono al Partenio Lombardi contro l’Avellino.

Decide la gara Ceccarelli da un rigore procurato da Di Nunzio.

Primo tempo

Al 5′ ci prova Ceccarelli dal limite dell’area, ma colpisce il palo. Avellino vicino al vantaggio.

Al 17′ ci prova Ceccarelli. Pallone sul fondo.

Al 21′ ancora Ceccarelli pericoloso. Calcia a giro dal limite dell’area, ma Donini manda in angolo.

Al 27′ quarta occasione per Ceccarelli che recupera un pallone in area di rigore, complice un errore di Di Nunzio, si gira e calcia, ma Donini si supera mandando in angolo.

Al 31′ Haoudi recupera palla a metà campo, serve Longo che arriva al limite dell’area, scarica di nuovo su Haoudi, quest’ultimo calcia, ma il pallone finisce fuori.

Al 44′ Acquadro recupera palla nella trequarti avversaria, serve Stampete in area di rigore che calcia, ma si fa ipnotizzare da Forte.

Secondo tempo

Al 52′ Avellino vicino al vantaggio. Matera a porta vuota calcia, ma Frascatore salva sulla linea.

Al 63′ Avellino in vantaggio. Ceccarelli sblocca il risultato realizzando un rigore.

Al 77′ Turris vicinissima al pari con Maniero che raccoglie di testa un cross di Ercolano, ma impatta male e manda fuori.

Al 82′ Frascatore riceve in area, si gira, calcia e per poco non realizza il pari con la complicità di Forte.