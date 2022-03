Avellino- Sequestrati circa 72.000 dispositivi individuali di protezione

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, a seguito di una segnalazione pervenuta

dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma, hanno proceduto al sequestro

amministrativo di circa 72.000 dispositivi individuali di protezione rinvenuti all’interno di un magazzino di una

nota azienda di produzione, confezionamento e distribuzione di materiale medico, avente sede nel territorio

dell’Alta Irpinia. Al termine di approfondite analisi, condotte anche avvalendosi delle banche dati in uso al

Corpo, è emerso che l’impresa interessata, pur non avendo ottenuto la prevista autorizzazione straordinaria da

parte dell’INAIL, prevista dal D.L. 17 marzo 2020, nr. 18, in deroga alle vigenti disposizioni, ha prodotto e

stoccato un ingente quantitativo di “mascherine mod. FFP2” pronte per essere poste sul mercato.

Le stesse, sottoposte a sequestro amministrativo da parte dei finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei

Lombardi (AV), dopo specifico provvedimento di confisca e distruzione emesso dalla Camera di Commercio di

Avellino, sono state concentrate presso un operatore autorizzato che ne ha curato lo smaltimento. Il legale

rappresentante dell’impresa è stato segnalato per violazioni al cd. “Codice del Consumo”.

L’attività di servizio, svolta in questo delicatissimo contesto emergenziale, testimonia il costante impegno della

Guardia di Finanza irpina nel contrasto agli illeciti nel settore della sicurezza prodotti, finalizzato alla tutela

dell’economia legale e alla salute dei consumatori.