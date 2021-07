Auto si ribalta all’altezza del casello Torre Annunziata Sud (dir. Salerno): 2 feriti

Questo pomeriggio un’auto, con due persone a bordo, per cause ancora da chiarire si è ribaltata all’altezza del casello autostradale di Torre Annunziata Sud, in direzione Salerno. Due feriti, non gravi, soccorsi e trasportati al vicino Ospedale di Castellammare di Stabia. Traffico paralizzato per almeno due ore.