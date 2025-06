Austria – Sparatoria in una scuola a Graz: dieci morti e molti feriti gravi

E’ di 10 vittime il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola di Graz, in Austria. Lo riferisce il sindaco della città austriaca. Tra i morti ci sono insegnanti e studenti, tra cui l’attentatore. Secondo quanto riferito dalle prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe un ex studente 22enne che si considerava vittima di bullismo. Ci sarebbero anche 28 feriti attualmente ricoverati negli ospedali, di cui quattro in condizioni estremamente critiche.