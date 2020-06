Austria – Dal 16 giugno riapre il confine con l’Italia

Il 16 giugno l’Austria riapre il confine con l’Italia. Resterà comunque in vigore un invito alla cautela per la Lombardia, ancora fortemente colpita dall’emergenza Covid-19. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. Vienna permetterà da martedì viaggi in 31 paesi europei, ad esclusione di Spagna, Portogallo, Svezia e Gran Bretagna.