Austria – Coronavirus: entra in vigore l’obbligo vaccinale

Da domani scatta l’obbligo vaccinale in Austria. Dovranno essere immunizzati tutti i maggiorenni residenti nel paese, con esenzioni per donne incinte e per i soggetti che per motivi di salute non possono vaccinarsi. I no vax rischiano multe tra 600 e 3.600 euro che scatteranno però solo da metà marzo, quando entrerà in vigore la fase 2.