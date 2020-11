Austria – Attacco terroristico a Vienna, tre morti e diversi feriti

Incubo terrorismo in Austria. Alla vigilia del lockdown un commando armato ha seminato il panico a Vienna, con una dinamica che somiglia molto alla tragica notte del Bataclan di Parigi, con gli attentatori che hanno sparato a caso nei locali.

Il bilancio attuale dell’attentato è di due passanti e un terrorista morti e numerosi feriti gravi. Un poliziotto è rimasto ferito in uno scontro a fuoco con un attentatore ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Tutto è cominciato vicino alla Sinagoga nella Seitenstettengasse, nel centro della capitale austriaca, verso le 20 i primi spari, un’esplosione, diversi sospetti in fuga, un altro ancora arrestato. La polizia ha reso noto che il commando, composto da “molti sospetti armati di fucile”, ha sparato in 6 luoghi diversi della città. È partita così una caccia all’uomo per le vie di Vienna, con le forze speciali affiancate dall’esercito.