Australia – Uomo attaccato da un coccodrillo nel Far North Queensland

È in corso la ricerca di un coccodrillo dopo che un uomo sulla cinquantina è stato aggredito mentre faceva snorkeling nell’estremo nord del Queensland, in Australia. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato attaccato da un coccodrillo in acqua a circa 28 chilometri da Haggerstone Island alle 14:00 di sabato. Resta inteso che l’uomo è rimasto gravemente ferito, inclusi tagli e contusioni sul viso a causa dell’attacco. Anche la sua mano è stata ferita durante lo scioccante incidente. Le televisioni locali hanno riferito che l’uomo faceva parte di un gruppo di turisti, con i suoi compagni di gruppo in grado di aiutare a riportare l’uomo sulla barca e poi sulla terraferma dopo l’incidente. È stato trasportato in aereo al Thursday Island Hospital in condizioni stabili. Il Dipartimento dell’Ambiente e della Scienza ha confermato di aver ricevuto segnalazioni dell’attacco di coccodrilli. “Gli ufficiali della fauna selvatica hanno avviato un’indagine e lavoreranno con le persone coinvolte per ottenere ulteriori informazioni”, ha affermato il dipartimento. “I coccodrilli in mare aperto possono essere difficili da localizzare poiché gli animali spesso percorrono decine di chilometri al giorno. “È importante che gli avvistamenti di coccodrilli e gli incidenti con i coccodrilli vengano segnalati in modo tempestivo”. L’isola di Haggerstone dista 600 km da Cairns ed è nota come “paese dei coccodrilli”, secondo il dipartimento. I visitatori sono invitati a prestare massima attenzione quando si trovano nella zona, aspettandosi coccodrilli in tutti i corsi d’acqua anche se non ci sono segnali di avvertimento e sii consapevole dell’ambiente circostante non lasciando cibo nelle vicinanze. Il dipartimento incoraggia inoltre le persone a stare lontano dal bordo dell’acqua durante la pesca e ad accamparsi ad almeno 50 metri dal bordo dell’acqua. L’attacco di sabato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è il terzo attacco nel North Queensland in sole otto settimane, dopo che un pescatore e un cane sono stati uccisi dai coccodrilli.