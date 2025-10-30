Un viaggio di lusso finisce in un finale orribile con la tragica morte di una passeggera di 80 anni di una crociera avvenuta sabato a Lizard Island, nella Grande Barriera Corallina, in Australia. L’anziana è morta dopo una disastrosa escursione a terra sulla Grande Barriera Corallina, dopo essere rimasta bloccata su un’isola. Secondo ABC News, la donna aveva partecipato a un’escursione guidata a Lizard Island, organizzata dall’operatore della nave “Coral Adventurer”. Durante l’escursione che era la prima tappa di una circumnavigazione dell’Australia che sarebbe durata 60 giorni e costata 80.000 dollari, la sua scomparsa non è stata denunciata fino a poche ore dopo, sabato sera. La nave, partita da Cairns la settimana scorsa, aveva lasciato l’isola verso il tramonto, ma è tornata diverse ore dopo, quando l’equipaggio si è reso conto che non era tornata sulla barca. La donna aveva informato gli altri passeggeri che non poteva proseguire e che desiderava tornare alla nave da sola. Tuttavia, l’equipaggio non si era accorto che la passeggera non era mai tornata a bordo e la nave da crociera ha proseguito il suo viaggio. Solo diverse ore dopo, ci si è accorti dell’assenza della donna ottantenne. La nave è immediatamente tornata sull’isola e ne ha denunciato la scomparsa. Le autorità hanno avviato un’operazione di ricerca sabato sera, che è continuata fino a notte fonda. Il giorno seguente, la donna scomparsa è stata trovata morta. La polizia ha classificato la sua morte come “improvvisa e insospettabile”. Alcune fonti hanno riferito al quotidiano The Australian che la donna ha dovuto fermarsi durante un’escursione di 4 km fino al punto più alto dell’isola, Cook’s Look, un percorso di andata e ritorno di tre ore descritto dal Lizard Island Resort come “impegnativo” e consigliato agli ospiti con “forma fisica e agilità da media ad alta”. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la tragica morte ha acceso i riflettori di come è possibile che succeda una cosa del genere nonostante le rigorose procedure di sicurezza sulle navi da crociera e durante l’escursioni programmate.
Australia – Un’anziana donna muore da sola su un’isola deserta dopo essere stata abbandonata da una nave da crociera
