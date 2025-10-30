Fonte sportellodeidiritti.org

Australia – Un’anziana donna muore da sola su un’isola deserta dopo essere stata abbandonata da una nave da crociera

Un viaggio di lusso finisce in un finale orribile con la tragica morte di una passeggera di 80 anni di una crociera avvenuta sabato a Lizard Island, nella Grande Barriera Corallina, in Australia. L’anziana è morta dopo una disastrosa escursione a terra sulla Grande Barriera Corallina, dopo essere rimasta bloccata su un’isola. Secondo ABC News, la donna aveva partecipato a un’escursione guidata a Lizard Island, organizzata dall’operatore della nave “Coral Adventurer”. Durante l’escursione che era la prima tappa di una circumnavigazione dell’Australia che sarebbe durata 60 giorni e costata 80.000 dollari, la sua scomparsa non è stata denunciata fino a poche ore dopo, sabato sera. La nave, partita da Cairns la settimana scorsa, aveva lasciato l’isola verso il tramonto, ma è tornata diverse ore dopo, quando l’equipaggio si è reso conto che non era tornata sulla barca. La donna aveva informato gli altri passeggeri che non poteva proseguire e che desiderava tornare alla nave da sola. Tuttavia, l’equipaggio non si era accorto che la passeggera non era mai tornata a bordo e la nave da crociera ha proseguito il suo viaggio. Solo diverse ore dopo, ci si è accorti dell’assenza della donna ottantenne. La nave è immediatamente tornata sull’isola e ne ha denunciato la scomparsa. Le autorità hanno avviato un’operazione di ricerca sabato sera, che è continuata fino a notte fonda. Il giorno seguente, la donna scomparsa è stata trovata morta. La polizia ha classificato la sua morte come “improvvisa e insospettabile”. Alcune fonti hanno riferito al quotidiano The Australian che la donna ha dovuto fermarsi durante un’escursione di 4 km fino al punto più alto dell’isola, Cook’s Look, un percorso di andata e ritorno di tre ore descritto dal Lizard Island Resort come “impegnativo” e consigliato agli ospiti con “forma fisica e agilità da media ad alta”. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la tragica morte ha acceso i riflettori di come è possibile che succeda una cosa del genere nonostante le rigorose procedure di sicurezza sulle navi da crociera e durante l’escursioni programmate.