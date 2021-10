Foto di repertorio

Australia – Scomparsa da un campeggio bambina di 4 anni

Un caso di persona scomparsa in Australia riporta ai brutti ricordi del caso della bimba britannica Maddie McCann. Una bambina di 4 anni, Cleo Smith, è scomparsa nella notte fra venerdì e sabato da un campeggio vicino a Macleod, in Australia. La bimba si era addormentata nella tenda accanto ai genitori, che hanno dichiarato: “All’1.30 era ancora lì”. Le ricerche, che proseguono da quattro giorni in mare e sulla terraferma, non hanno ancora dato alcun risultato. La ragazza si è accampata questo fine settimana con i suoi genitori e la sorella maggiore Isla in un remoto campeggio nell’Australia occidentale. “Abbiamo messo Cleo a dormire alle 8 di sera dopo cena”, ha detto la madre Ellie Smith in un’intervista emozionante con i media australiani. I genitori della bambina si sono accorti della sua assenza sabato mattina, quando si sono svegliati intorno alle 6 e lei non c’era più, sparita insieme al suo sacco a pelo. Un dettaglio che fa pensare che possa essersi allontanata insieme a qualcuno. La Western Australia Police Force, sui suoi canali social, ha pubblicato un appello: “Avete visto Cleo Smith? È stata vista l’ultima volta mentre dormiva in un sacco a pelo nero e rosso e indossava un pigiama rosa/viola con un motivo blu e giallo. Cleo ha capelli color miele e occhi nocciola”. La polizia prosegue poi parlando di “serie preoccupazioni” e invita chiunque si trovasse al Blowholes Campsite venerdì a contattare le autorità. Martedì, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la polizia darà un aggiornamento sul caso.