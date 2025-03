Fonte sportellodeidiritti.org

Australia – Donna attaccata da uno squalo tirata fuori dall’acqua con gravi ferite alle gambe

Le spiagge sono state chiuse in seguito all’attacco di uno squalo in una famosa spiaggia del Nuovo Galles del Sud, che ha costretto una donna a lottare tra la vita e la morte dopo avere riportato gravi ferite alle gambe. L’incidente è avvenuto a Gunyah Beach, vicino a Bundeena, a Port Hacking, nella zona sud di Sydney, in Australia, intorno alle 13:30 (ora locale) di oggi, venerdì 7 marzo 2025. I servizi di emergenza sono accorsi sul posto dove la donna di 59 anni era stata tirata fuori dall’acqua da due uomini. È stata curata sul posto dai paramedici, giunti circa 19 minuti dopo. Un portavoce della polizia della contea di Sutherland ha dichiarato che la donna stava nuotando a circa 15 metri dalla riva quando è stata aggredita. “Lei ha urlato chiedendo aiuto e due uomini sono entrati in acqua, l’hanno trasportata a riva e le hanno prestato i primi soccorsi”, ha detto un portavoce. “La donna ha riportato gravi ferite alla gamba ed è in condizioni critiche.” I paramedici hanno portato la donna al Bundeena Oval, dove è stata trasportata in elicottero al St George Hospital. Il Dipartimento delle industrie primarie sta cercando di identificare la specie di squalo coinvolta nell’attacco. Un uomo che ha assistito all’attacco ha dichiarato di aver sentito la donna urlare e diverse persone sono corse in acqua per aiutarla. “Una donna con profonde lacerazioni sopra il ginocchio destro. Le persone si sono subito tuffate in acqua per portarla a riva e hanno fatto pressione per fermare l’emorragia”, ha detto Kevin McKay. “I paramedici locali sono arrivati ​​entro 19 minuti. Penso che starà bene.” La contea di Sutherland ha chiuso tutte le spiagge di Bate Bay intorno a Cronulla, Elouera, Wanda, Greenhills, Hordens, Gunyah e Silver fino a nuovo avviso. “Nell’interesse della sicurezza pubblica, si chiede ai bagnanti di seguire le istruzioni dei nostri bagnini e di obbedire alla segnaletica esposta sul posto”, ha affermato un portavoce della contea. Quest’estate in Australia. rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sono verificati diversi attacchi di squali. Charlize Zmuda, 17 anni, è morta il 3 febbraio quando è stata morsa sulla spiaggia di Woorim a Bribie Island, riportando ferite mortali alla parte superiore del corpo. Un religioso, il pastore Luke Walford è morto dopo essere stato aggredito nel parco nazionale delle isole Keppel Bay nel Queensland, a dicembre. Un altro uomo nel Queensland è stato trasportato in ospedale dopo essere stato morso da uno squalo al Wrecks Walking Track di Moreton Island, una popolare destinazione turistica a nord di Brisbane. Il 29enne presentava ferite addominali e lacerazioni alla gamba. Il surfista Lance Appleby, 28 anni, è scomparso dopo essere stato attaccato da uno squalo nella penisola di Eyre a gennaio. Il signor Appleby stava facendo surf a Granites Beach, 280 km a sud di Adelaide, quando alcuni testimoni lo hanno visto attaccare da uno squalo. Un altro surfista dell’Australia Occidentale è stato fortunato a sopravvivere dopo che uno squalo gli ha staccato un pezzo dalla tavola ad Albany. Dale Kittow, 37 anni, sperava di cavalcare qualche onda a Cheynes Beach quando uno squalo ha iniziato a girargli intorno e poi si è avventato contro la sua tavola.