Audace Cerignola – Turris: 2-1. Inizia male l’avventura di Di Michele sulla panchina corallina

Inizia male il cammino di Di Michele sulla panchina della Turris. I corallini perdono anche a Cerignola.

La Turris dopo pochi secondi si trova sotto, grazie al gol di Malcore, poi riesce a trovare il pari con Maniero, ma nel secondo tempo, si ritrova sotto di nuovo.

I corallini, la prossima settimana affronterà il Latina tra le mura amiche.

Primo tempo

Al 1′ subito Cerignola in vantaggio. Inizio shock per la Turris. Malcore riceve e si trova da solo davanti al portiere e realizza.

Al 5′ si divora il pareggio Leonetti. Taugordeau effettua un lancio da centrocampo, aggancia il numero 11 corallino, ma Saracco para.

Al 29′ angolo dalla sinistra per il Cerignola, Capomaggio colpisce di testa, ma il pallone finisce fuori.

Al 35′ rigore per la Turris.

Al 36′ pareggio della Turris. Maniero realizza il penalty.

Secondo tempo

Al 52′ torna in vantaggio il Cerignola. Tascone riceve un cross dalla sinistra e batte Perina.

Al 69′ occasionissima per il Cerignola. Achik calcia in diagonale, il pallone sbatte sul palo, poi Malcore calcia e Manzi salva sulla linea.

Al 70′ ci prova ancora Malcore in diagonale, ma il pallone finisce fuori.

Al 72′ Achik calcia sul primo palo dopo un’azione personale, ma Perina para e manda in angolo.

Al 78′ Turris vicina al pari. Acquadro calcia dai 20 metri, ma il pallone si stampa sulla traversa.

Al 89′ ci prova Frascatore, ma Saracco respinge.