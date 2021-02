Atalanta – Napoli 3-1, le pagelle: si salvano in pochi, male i centrali difensivi. Osimhen non punge

OSPINA 6: può fare poco sui tre gol atalantini, bravo sulle conclusioni da fuori di Pessina e Ilicic. Infilzato

HYSAJ 5: in confusione nella prima parte di gara come il resto dei compagni di reparto. Perde molti duelli, in campo aperto viene preso d’infilata. Esce per infortunio. Sbiadito (dal 42′ MARIO RUI 5,5: si sgancia spesso provando anche la conclusione ma è poco lucido ed impreciso. Anche in fase difensiva non eccelle. Frastornato)

RRAHMANI 5: si perde Pessina sul 2-0, diverse sbavature nelle chiusure e poca presenza nel presidiare la zona. Sovrastato

MAKSIMOVIC 5: Zapata lo mette in crisi, marcatura blanda e incapacità nel tenere compatta la linea difensiva. Diversi errori anche in uscita. Censurato

DI LORENZO 5,5: si vede poco nell’accompagnare l’azione, Gosens lo tiene basso e gli crea non pochi grattacapi. Fermo

ELMAS 5: vaga per il campo senza una meta. Non si inserisce praticamente mai, fa poco anche in copertura. Evanescente (dal 46′ POLITANO 5: stavolta l’impatto sulla partita non è positivo. Non salta mai l’uomo, pochi guizzi degni di nota. Spento)

BAKAYOKO 5: unico lampo del match l’inserimento che propizia il gol di Lozano. Per il resto Pessina lo segue a uomo e lo annulla, non mancano errori in appoggio e nei controlli. Lezioso (dal 64′ DEMME 6: il suo ingresso coincide con il miglior momento del Napoli. Cose buone in entrambe le fasi, dà ordine e dinamismo in mediana. Fresco)

ZIELINSKI 5: nessuna giocata degna di nota. Un po’ meglio nella ripresa ma non incide, si becca il giallo dopo un brutto fallo su Sutalo. Troppi errori anche per lui. Opaco (dal 64′ LOBOTKA 5,5: si limita a far girare palla senza apportare nulla di nuovo alla prestazione azzurra. Scolastico)

INSIGNE 5,5: nel brutto primo tempo azzurro è l’unico a rendersi pericoloso con tre conclusioni. Nella ripresa prova ad inventare ma combina poco. Scialbo

OSIMHEN 5: poco coinvolto nella manovra, non trova mai la profondità per aprire la difesa orobica. Nell’unica chance del match Gollini gli chiude la porta in faccia. Lontano dalla forma migliore. Abulico (dal 78′ PETAGNA s.v.)

LOZANO 6: sigla la rete che riapre la gara, si accende ad intermittenza. Fa buoni movimenti ma i compagni non lo aiutano. Vivace