MILINKOVIC SAVIC 6,5: ottimo intervento su Sulemana nel primo tempo, bravo anche su Scamacca nella ripresa. Incolpevole sui gol subiti. Reattivo
JUAN JESUS 6,5: gara ordinata senza sbavature. Si becca un giallo per proteste che non lo condiziona. Solido (dal 69′ OLIVERA 5,5: sovrastato da Samardzic in occasione del gol. Sotterrato)
BEUKEMA 6,5: non rischia nulla, argina bene Krstovic. Sigla di testa una rete importante che gli può dare maggiore fiducia. Nessuna colpa individuale sui gol. Rinfrancato
BUONGIORNO 6: si mette alle spalle le ultime brutte prestazioni giocando con attenzione. Ci mette una pezza quando serve. Cala un po’ nella ripresa ma non sfigura. Presente
MAZZOCCHI 6: spinge con continuità senza mai perdere l’uomo alle sue spalle. Generoso (dal 63′ POLITANO 5,5: poco incisivo in fase di spinta, soffre Bernasconi che poi confeziona l’assist per il gol di Samardzic. Timido)
ELMAS 6: tanto lavoro sporco in mediana, si vede poco negli ultimi sedici metri ma cuce bene il gioco tra le linee. Prezioso
LOBOTKA 6,5: solito ago della bilancia, dirige il traffico con la solita calma olimpica. Pulisce tanti palloni e accompagna sempre l’azione. Fondamentale
GUTIERREZ 6,5: mette con precisione millimetrica la palla sulla testa di Beukema che segna. Gol annullato ad inizio ripresa per fallo inesistente di Hojlund. Sembra aver acquisito maggiore sicurezza e intraprendenza. Sfrontato (dal 63′ SPINAZZOLA 6: prova a dare la scossa con le sue discese, tutto sommato ha un buon impatto sulla gara. Volenteroso)
ALISSON 7: quando parte palla al piede è una scheggia. Bellissima la sgroppata con la quale va vicino al gol sul finire del primo tempo. Gol annullato giustamente per fuorigioco. Imprendibile
HOJLUND 6,5: lotta, fa a sportellate e apre spazi importanti. Il Var gli nega il penalty dopo il contatto con Hien. Non sembra falloso il contrasto con il difensore in occasione della rete annullata a Gutierrez. Scippato
VERGARA 6,5: qualche buona giocata, si abbassa tanto per dar man forte alla fase difensiva. Nella ripresa alza i giri del motore e crea scompiglio. Furetto (dal 69′ GIOVANE 5,5: si guadagna un giallo ai danni di Zalewski ma non incide. Entra quando gli azzurri si abbassano troppo. Evanescente)
