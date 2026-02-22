Atalanta- Napoli: 2-1. Azzurri sconfitti da un arbitraggio scandaloso

Come in ogni post partita oggi avrei dovuto scrivere di calcio, commentando la partita del Napoli, inserendo il tabellino della gara e le dichiarazioni post-match dei protagonisti azzurri. In un mondo normale avrei dovuto scrivere di una vittoria del Napoli con 3 reti all’attivo, con un primo tempo dominato e chiuso dalle reti di Beukema e Elmas su calcio di rigore, ed una ripresa iniziata con un gol di Gutierrez che avrebbe chiuso la gara.

Invece non è così. Dopo gli orrori subiti dal Napoli in casa con Hellas Verona e Parma ed in trasferta nella Torino bianconera, a Bergamo si consuma l’ennesimo doppio furto ai danni degli azzurri. Sul finire del primo tempo viene revocato un rigore netto per fallo di Hien su Hojlund, mentre ad inizio ripresa il gol di Gutierrez viene annullato per un fallo visto solo da Chiffi, Hien e Palladino.

Allora parlare di calcio oggi non ha senso.

Perché il calcio oggi è morto.