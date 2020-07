Atalanta – Napoli: 2-0. Dieci minuti di black-out condannano un buon Napoli che da l’addio ai sogni Champions

L’Atalanta batte il Napoli 2-0 e chiude virtualmente il discorso Champions. Gli azzurri giocano con autorevolezza e intensità per l’intero primo tempo, allorquando tengono la Dea chiusa dietro cercando con costanza la manovra avvolgente. Ritmo alto e lotta palla su palla con supremazia di campo napoletana. Poi l’Atalanta la sblocca ad inizio ripresa con Pasalic. Di lì la sfida cambia direzione e inerzia. Poco prima dell’ora arriva il secondo gol di Gosens che mette un mattone sul match. Il Napoli non si arrende, è vivo fino alla fine ma non arriva il lampo di luce per riaprire lo scenario. La Dea prosegue spedita la sua marcia. Il Napoli potrà riprendere subito il proprio cammino domenica al San Paolo contro la Roma.

PRIMO TEMPO –

1′ – destro di Insigne, blocca Gollini

15′ – colpo di testa di Koulibaly, alto

16′ – sinistro di Gomez, ci arriva Ospina

20′ – partita con ritmi alti e molto bloccata a centrocampo

25′ – punizione di Gomez, Ospina devia anticipando tutti

30′ – entra Meret per Ospina che si è infortunato nell’uscita

42′ – destro di Mertens, blocca Gollini

45′ + 3′ – colpo di testa di incontro di Politano, alto

SECONDO TEMPO –

47′ – gol dell’Atalanta con Pasalic che di testa infila un cross di Gomez

57′ – secondo gol dell’Atalanta con Gosens che incrocia in diagonale di sinistro: 2-0

58′ – entra Milik per Mertens

58′ – entra Lozano per Insigne

60′ – bella progressione di Lozano, Gollini in uscita salva

68′ – ammonito Mario Rui

70′ – penetrazione di Fabian e sinistro che sfiora il palo

72′ – numero di Lozano che supera due uomini a sinistra, ancora Gollini riesce a salvare

73′ – entra Palomino per Caldara

73′ – entra Lobotka per Demme

73′ – entra Callejon per Politano

76′ – colpo di testa di Koulibaly, alta

81′ – entra Hateboer per Djimsiti

88′ – ammonito Toloi

88′ – entra Muriel per Gomez

88′ – entra Sutalo per Tololi

88′ – entra Tameze per Pasalic

90′ + 3′ – destro di Zielinski, blocca Gollini

90′ + 4′ – finisce con il successo dell’Atalanta per 2-0

Napoli: Ospina (30′ Meret), Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme (73′ Lobotka), Zielinski, Politano (73′ Callejon), Insigne (58′ Lozano), Mertens (58′ Milik). A disp. Karnezis, Luperto, Ghoulam, Hysaj, Manolas, Elmas, Younes. All.Gennaro Gattuso

Atalanta: Gollini, Toloi (88′ Sutalo), Caldara (73′ Palomino), Djimsiti (81′ Hateboer), Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic (88′ Tameze), Gomez (88′ Muriel), Duvan Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 47′ Pasalic, 57′ Gosens

Note: ammoniti Mario Rui e Toloi

Fonte e Foto SSCNAPOLI.IT