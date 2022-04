Atalanta – Napoli 1-3, le pagelle: Sorpresa Zanoli, sugli scudi Insigne, Elmas e Lobotka

ZANOLI 7: ottimo esordio da titolare in una gara non semplice. Mostra grande personalità e doti tecniche notevoli. Attento in fase difensiva e propositivo in quella offensiva. Sorpresa

ANGUSSA 6,5: non inizia benissimo, poi alza il ritmo e inizia a dominare a centrocampo. Sale in cattedra nella ripresa senza mai risparmiarsi. Straordinario

LOBOTKA 7: gara di alto livello. Fa girare palla a velocità supersonica e con calma olimpica. Si procura la punizione del raddoppio, resta lucido fino alla fine fungendo da punto di riferimento per i compagni in fase di gestione del risultato. Professore

ZIELINSKI 6: non ruba l’occhio, partita senza infamia e senza lode. Non trova molti sfoghi per i suoi inserimenti, lavora per aprire spazi ai compagni. Scolastico (dal 71′ FABIAN RUIZ s.v.)

POLITANO 6,5: bellissima la girata in occasione del raddoppio. Rete a parte non ha vita facile, visto che parte spesso lontano dalla porta. Riesce a saltare l’uomo in un paio di occasioni. Importante (dal 59′ ELMAS 7: ottimo impatto sul match, il suo ingresso dà brio e imprevedibilità alla manovra. Chiude i conti blindando una vittoria importantissima. Onnipresente)

Mertens 6,5: ha chiaramente caratteristiche diverse da Osimhen ma in area si vede eccome. Si procura il rigore, apre spazi importanti per gli inserimenti dei compagni. Cavatappi (dall’88’ MALCUIT s.v.)

INSIGNE 7: realizza il rigore che sblocca il match, suo l’assist per la girata di Politano che raddoppia. Bravo a legare il gioco, si sacrifica anche in ripiegamento. Protagonista (dal 69′ LOZANO 6,5: in campo aperto crea scompiglio. Serve Elmas che chiude il match. Sfiora anche il quarto gol. Peperino)