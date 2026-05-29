Assocoral porta il corallo e il cammeo di Torre del Greco al JCK di Las Vegas con il supporto di ICE

Dal 29 maggio al 1° giugno, presso il Venetian Expo di Las Vegas, si svolgerà JCK, una delle fiere internazionali più importanti del settore gioielleria, insieme a Vicenzaoro e Hong Kong.

In un appuntamento di così grande prestigio, non poteva mancare la rappresentanza di una delle eccellenze italiane riconosciute nel mondo: il corallo e il cammeo di Torre del Greco.

All’interno del Padiglione Italiano, nella Hall 3, lo stand 24005 sarà interamente dedicato ad Assocoral, l’Associazione Nazionale Produttori Corallo, Cammei e Materie Affini.

L’iniziativa nasce nell’ambito di un progetto più ampio denominato “Assocoral on Stage”, che debutta proprio a Las Vegas e che, nel prossimo futuro, prevede una roadmap internazionale già programmata, con una nuova tappa a Hong Kong nel mese di settembre.

Il progetto è stato realizzato grazie al supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che ha accolto e finanziato la proposta presentata da Assocoral.

“Ringraziamo di cuore ICE per aver accolto questa nostra proposta”, dichiara Vincenzo Aucella, Presidente di Assocoral. “Non si tratta di un evento isolato, ma di un progetto a lungo termine che mira a creare un format chiaro, diretto, scalabile e replicabile in diversi contesti internazionali.

Siamo già al lavoro su nuove proposte, pensate per rispondere alle esigenze attuali del nostro comparto. Desidero inoltre ringraziare il Consiglio Direttivo e tutti i soci che, attraverso un confronto continuo, supportano l’azione dell’associazione e contribuiscono alla definizione di nuovi obiettivi”.

Lo stand Assocoral al JCK rappresenta un’occasione importante per comunicare il valore del Made in Torre del Greco attraverso diversi canali. L’impatto grafico dello spazio espositivo, realizzato da Antonio di Rosa, accompagna il visitatore in un contesto elegante e suggestivo, ispirato al Teatro San Carlo, con al centro un grande supporto audiovisivo.

Per l’occasione è stato realizzato un video promozionale dedicato al corallo e al cammeo, raccontati attraverso 2 modelle ed 1 modello in diverse interpretazioni di stile: dai gioielli più “easy”, pensati per un uso quotidiano e per un look casual, fino ai gioielli iconici, veri e propri pezzi unici, ideali per una serata speciale come la prima al Teatro San Carlo.

Il video è stato prodotto da Carlo Falanga e Salvatore Varo, realizzato grazie al supporto del GAL Parthenope e girato in alcune delle location più prestigiose di Napoli: il Teatro San Carlo, l’Hotel Santa Lucia e il Circolo Nazionale dell’Unione, con abiti Kiton.

All’interno dello stand, oltre alla parte digitale, i visitatori potranno ammirare anche gioielli dal vivo grazie alla presenza di modelle che indosseranno creazioni in corallo e cammei, con cambi di abito e di gioielli durante le giornate di fiera.

Il materiale informativo presente nello spazio Assocoral permetterà inoltre ai visitatori di entrare in contatto con l’associazione e, soprattutto, con le aziende associate.

“Anche questa azione rientra in una visione più ampia”, conclude Aucella, “con la quale cerchiamo di rappresentare l’intero comparto: dal singolo artigiano alla grande azienda, da chi produce semilavorati in corallo e cammeo per maison internazionali a chi realizza proprie collezioni.

Questa è la sfida più importante, perché crediamo profondamente nel senso di responsabilità che abbiamo verso il nostro comparto, i nostri associati, la nostra comunità e la nostra città”.