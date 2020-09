Associazione Giornalisti Vesuviani: al via la campagna di iscrizioni

Con la nomina del collegio dei Probiviri, composto da Lino Zaccaria (presidente), Gabriele Scarpa, Gianmaria Roberti e Giovanna Salvati (supplente), l’Associazione Giornalisti Vesuviani intitolata alla memoria di “Carmine Alboretti”, dà ufficialmente il via alla campagna d’iscrizioni. Chi volesse entrare a far parte del gruppo di “figli del Vesuviano” che hanno inteso riunirsi per dare vita al “sogno di Carmine”, potrà farlo collegandosi al sito www.giornalistivesuviani.it e qui scaricare e compilare l’apposita modulistica.

L’Associazione Giornalisti Vesuviani, lo ricordiamo, è nata con l’intento di raccogliere il testimone di quei valori di onestà intellettuale ed attaccamento al territorio che caratterizzarono la luminosa carriera del giornalista, scrittore ed avvocato di Boscotrecase prematuramente scomparso nel maggio di quest’anno. Pensata come “libero consesso” di tutti coloro i quali operano nel mondo dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria, l’Associazione ha posto tra i propri obiettivi anche il proposito di sostenere la crescita culturale del territorio in cui opera, valorizzandone i talenti, stimolando e promuovendo la formazione dei giornalisti, la memoria storica e la cultura della legalità. Proprio come avrebbe voluto e desiderato Carmine.