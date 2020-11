Arzano – Sorpreso fuori dalla “zona rossa” con un certificato falso, due persone denunciate

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Limitone di Arzano hanno notato un uomo in un’auto in sosta ed hanno accertato che si era allontanato dal proprio Comune di residenza individuato quale “zona rossa”.

Il conducente, alla richiesta di fornire le proprie giustificazioni, ha dichiarato che si stava recando presso uno studio medico nel Comune di Afragola ed ha mostrato dal proprio cellulare l’immagine di un certificato che attestava l’urgenza della visita.

Gli agenti hanno accertato che il documento ritratto sul telefonino era stato compilato dalla fidanzata dell’uomo, segretaria di uno studio medico, all’insaputa del suo datore di lavoro; per tale motivo la donna, una 22enne napoletana, è stata denunciata per falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato, mentre l’uomo, un 23enne napoletano, è stato denunciato per falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.