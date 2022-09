Arzano – Droga in casa, arrestato 39enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Traversa I Privata Ippolito presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 4 involucri contenenti circa 61 grammi di cocaina.

C.V., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.