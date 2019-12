“ARTE A PALAZZO”- Prima mostra accessibile anche ai disabili, la soddisfazione di Maria Orlando (MPT): “L’arte come forma di integrazione ed inclusione sociale”

“La scelta di voler riproporre, ancora una volta, opere di artisti ed artigiani presenti sul nostro territorio presso Palazzo Baronale è risultata vincente. Infatti sia la critica che l’affluenza dei visitatori hanno congiuntamente esaltato i lavori messi in mostra. Per la prima volta, anche i diversamente abili hanno potuto partecipare e, quindi, ammirare le opere in esposizione. Tutto ciò è stato possibile grazie al mio interessamento che il collega Michele Langella, anch’egli sensibile alle tematiche che ho particolarmente a cuore, ha supportato. L’adeguamento della struttura interessata, pro-abbattimento barriere architettoniche, si è potuto realizzare a seguito della fattiva collaborazione dei tecnici comunali incaricati all’uopo. In definitiva, come da me sempre sostenuto, l’ Arte rappresenta una primaria forma di integrazione ed inclusione sociale per la categoria d.a. ed era doveroso renderla accessibile.” Così Maria Orlando, Consigliera Comunale del Movimento Popolare Torrese