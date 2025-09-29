Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 19.00 circa (orario da confermare in base all’effettiva partenza del velivolo) atterrerà all’aeroporto di Roma – Ciampino Militare un volo con a bordo un gruppo di bambini palestinesi bisognosi di cure evacuati dalla Striscia di Gaza per essere assistiti in Italia.
L’operazione umanitaria include tre voli speciali (arrivo a Roma Ciampino, Lecce Galatina e Verona) effettuati dall’Aeronautica Militare che trasporteranno in Italia 15 pazienti, accompagnati dai loro familiari, per un totale di 81 persone.
