Arriva la primavera ed è tempo di weekend fuori: viaggio tra Roma, Firenze e Bologna

La primavera riscalda l’anima e fa salire la voglia di viaggiare, per questo abbiamo scelto un itinerario favoloso che può essere realizzato proprio come un sogno a occhi aperti, anche in un solo weekend.

Roma, Firenze e Bologna si trovano nel centro – nord Italia e per questo sono raggiungibili facilmente da qualsiasi regione, a questo punto è solo questione di tempo per organizzare uno dei tour più spettacolari al mondo, alla scoperta della storia, dell’arte e della cultura.

Un weekend per 3 mete

Questa è la soluzione più complessa, che richiede un’organizzazione perfetta, ipotizzando un weekend da venerdì a domenica. Da sud bisognerà raggiungere Roma e partire dalla Città Eterna, mentre da nord Bologna è sicuramente la più vicina.

Per ottimizzare i tempi e godersi la permanenza in totale relax, è possibile sfruttare il deposito bagagli Roma Termini, quindi godersi una sera nella Capitale e poi ripartire verso Firenze, incastrando secondo le proprie esigenze le tempistiche delle altre due città.

Vivere Roma nei suoi particolari

Un giorno a Roma non è poco quanto sembra, perché è possibile vivere i particolari della città più affascinante al mondo, quindi concentrarsi su un luogo storico specifico o su un aspetto che vuoi approfondire.

Allora spazio alle visite ai Musei Vaticani, Castel Sant’Angelo, i Fori Imperiali e tutto il centro romano più antico dove sorge il Colosseo, il Parco degli Acquedotti, oppure un tour tra le trattorie romane tipiche a Testaccio: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Firenze tra Rinascimento e ottima cucina tradizionale

Attenzione a Firenze, perché come Roma per la visita nei luoghi più affollati è necessario prenotare con largo anticipo. Una volta acquistato il ticket, spazio alla Galleria degli Uffizi, alla Galleria d’Arte Moderna, Palazzo Pitti, Piazza del Duomo e la sua imponenza.

Attenzione anche al centro storico di Firenze, perché la maggior parte dei ristoranti sono turistici, nel senso che adattano la cucina alle esigenze internazionali dei viaggiatori, quindi non troverete mai l’autentica bistecca alla fiorentina o altri piatti tipici. Per non sbagliare, bisogna chiedere ai residenti o uscire quel tanto che basta dal centro storico, dove sono presenti le trattorie più antiche della città.

Bologna tra arte, cultura e gastronomia

Anche Bologna è un vero paradiso turistico e dista a qualche ora di treno da Firenze e da Roma. Il centro storico di questa città è a misura d’uomo, per questo è facilmente visitabile anche in un giorno.

A Bologna è possibile vivere l’arte in tutti i suoi aspetti e visitare le perle più belle, come Piazza Maggiore e la Statua di Nettuno, il Comune, Via Zamboni, le Torri degli Asinelli e ogni angolo del centro che custodisce la storia importante di questa città.

Per quanto riguarda le trattorie e i ristoranti tradizionali sono presenti anche in centro, i piatti tipici sono tantissimi e per questo Bologna è una città che mette d’accordo tutti, perfetta per un viaggio in famiglia, con il partner, ma anche con gli amici, perché gli eventi come mostre, concerti e feste di musica alternativa sono sempre in programma nel palinsesto.